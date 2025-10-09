október 9., csütörtök

Rendőrség

1 órája

Az éj leple alatt hagyta el szülei házát, azóta sem találják a pöttyös köntösben eltűnt Csillát

Címkék#körözés#kecskeméti rendőrkapitányság#eltűnt

Aki látta, vagy bármilyen hasznos információval rendelkezik az eltűntről, azonnal hívja a rendőrséget!

Baon.hu

Rejtélyes körülmények között tűnt el Péter Csilla, aki szeptember 30-án éjszaka hagyta el szülei házát Jászjákóhalmán. A 41 éves nő azóta nem adott életjelet magáról, és mobiltelefonja sem elérhető. A család és a rendőrség most a lakosság segítségét kéri a felkutatásához – írja a Szoljon.hu.

Eltűnt egy nő, körözi a rendőrség
Szülei házából tűnt el egy nő az éjszaka közepén
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Mit lehet tudni az eltűnt nőről?

Péter Csilla Jászberényben született 1984.04.25-én. A leírás alapján körülbelül 165 centiméter, nagyon vékony, 31-40 kilogramm, fekete, vállig érő hajú és barna szemű.

Különös ismertetőjegyek:

  • egyik alkarján szívecske tetoválás
  • vakbélműtéti heg a hasán
  • korábbi sérülés miatt heg a szeme felett

Eltűnésekor piros pöttyös, Minnie egeres köntöst viselt.

Hol lehet bejelentést tenni?

A körözést a Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelte el. Bejelentés tehető:

  • Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
  • Tel: +36(76)484-684

A rendőrség és a család is kéri, hogy bárki, aki tud az eltűnt nőről tegyen bejelentést a megadott elérhetőségeken, vagy hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot.

A körözési fotót a Szoljon oldalán tekintheti meg.

