3 órája
Az éj leple alatt hagyta el szülei házát, azóta sem találják a pöttyös köntösben eltűnt Csillát
Aki látta, vagy bármilyen hasznos információval rendelkezik az eltűntről, azonnal hívja a rendőrséget!
Rejtélyes körülmények között tűnt el Péter Csilla, aki szeptember 30-án éjszaka hagyta el szülei házát Jászjákóhalmán. A 41 éves nő azóta nem adott életjelet magáról, és mobiltelefonja sem elérhető. A család és a rendőrség most a lakosság segítségét kéri a felkutatásához – írja a Szoljon.hu.
Mit lehet tudni az eltűnt nőről?
Péter Csilla Jászberényben született 1984.04.25-én. A leírás alapján körülbelül 165 centiméter, nagyon vékony, 31-40 kilogramm, fekete, vállig érő hajú és barna szemű.
Különös ismertetőjegyek:
- egyik alkarján szívecske tetoválás
- vakbélműtéti heg a hasán
- korábbi sérülés miatt heg a szeme felett
Eltűnésekor piros pöttyös, Minnie egeres köntöst viselt.
Hol lehet bejelentést tenni?
A körözést a Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelte el. Bejelentés tehető:
- Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
- Tel: +36(76)484-684
A rendőrség és a család is kéri, hogy bárki, aki tud az eltűnt nőről tegyen bejelentést a megadott elérhetőségeken, vagy hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot.
A körözési fotót a Szoljon oldalán tekintheti meg.
