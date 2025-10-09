Az éj leple alatt hagyta el szülei házát, azóta sem találják a pöttyös köntösben eltűnt Csillát

Rejtélyes körülmények között tűnt el Péter Csilla, aki szeptember 30-án éjszaka hagyta el szülei házát Jászjákóhalmán. A 41 éves nő azóta nem adott életjelet magáról, és mobiltelefonja sem elérhető. A család és a rendőrség most a lakosság segítségét kéri a felkutatásához – írja a Szoljon.hu.

Szülei házából tűnt el egy nő az éjszaka közepén

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Mit lehet tudni az eltűnt nőről?

Péter Csilla Jászberényben született 1984.04.25-én. A leírás alapján körülbelül 165 centiméter, nagyon vékony, 31-40 kilogramm, fekete, vállig érő hajú és barna szemű.

Különös ismertetőjegyek:

egyik alkarján szívecske tetoválás

vakbélműtéti heg a hasán

korábbi sérülés miatt heg a szeme felett

Eltűnésekor piros pöttyös, Minnie egeres köntöst viselt.

Hol lehet bejelentést tenni?

A körözést a Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelte el. Bejelentés tehető:

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

6000 Kecskemét, Batthyány utca 14. Tel: +36(76)484-684

A rendőrség és a család is kéri, hogy bárki, aki tud az eltűnt nőről tegyen bejelentést a megadott elérhetőségeken, vagy hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot.

A körözési fotót a Szoljon oldalán tekintheti meg.