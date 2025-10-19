Körözi a rendőrség Kucsera Gábort, nagy erőkkel keresik

A Komáromi Rendőrkapitányság keresi a 16 éves Kucsera Gábort. A fiú 2025. szeptember 26-án engedély nélkül távozott a bácsalmási gyermekotthonból, és azóta senki sem tudja, hol lehet – derül ki a rendőrség közleményéből.

A 16 éves Kucsera Gábort keresi a rendőrség

Fotó: Police.hu

Mint írják, Kucsera Gábor körülbelül 180 centiméter magas, barna szemű, rövid barna hajú, vékony testalkatú.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható fiú tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen. Bejelentést lehet tenni a Komáromi Rendőrkapitányság 06-34-517-777-es telefonszámán, a 112-es segélyhívón, vagy névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámán.

A fiatal fiút, már nem először keresi a rendőrség. Korábban, 2025. augusztus 27-én szintén engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból – írja a Kemma.hu.

Rengeteg fiatalt keres a rendőrség

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, jelenleg országosan közel 1400 18 év alatti fiatalt keres a rendőrség. Bács-Kiskun vármegyében az eltűnt fiatalok száma 80, összesen ennyi ismeretlen helyen tartózkodó fiatalkorú esetében van érvényben körözés. A vármegyében a legfiatalabb eltűnt gyermek egy hároméves bajai születésű kislány.