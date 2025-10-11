október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körzés

1 órája

Kilépett a nagykőrösi gyermekotthon ajtaján, azóta senki sem látta a 11 éves Milánt – fotó

Címkék#körözés#rendőrség#eltűnt

Aki látta, tegyen bejelentést a rendőrségen!

Baon.hu

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a kecskeméti születésű Danyi Milán eltűnése ügyében. A 11 éves fiú a nagykőrösi Kőrisfa Gyermekotthon lakója, aki 2025. október 5-én 12:30 órakor engedély nélkül távozott az intézményből, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. 

Eltűnt egy kecskeméti kisfiú
Az eltűnt kisfiú, Danyi Milán körözési fotója
Forrás: police.hu

Mit lehet tudni a keresett fiúról?

Milán 2014. szeptember 29-én született Kecskeméten.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek a Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központ Kőrisfa Gyermekotthon lakója. A hatóság a Nagykőrösi Rendőrkapitányságon keresztül rendelte el a körözést.

Hol lehet bejelentést tenni?

A rendőrség kéri, hogy aki látta az eltűnt kisfiút, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, hívja a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot vagy a 112-es segélyhívó számot.

  • Cím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 4.
  • Telefon: +36 (53) 351-777

Egy 15 éves kecskeméti lányt is keresnek

Mint arról korábban beszámoltunk, A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki a 15 éves Csorba Edina eltűnése ügyében. A fiatalnak 2025. október 7-én veszett nyoma, azóta tartózkodási helye ismeretlen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu