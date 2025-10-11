3 órája
Kilépett a nagykőrösi gyermekotthon ajtaján, azóta senki sem látta a 11 éves Milánt – fotó
Aki látta, tegyen bejelentést a rendőrségen!
A rendőrség a lakosság segítségét kéri a kecskeméti születésű Danyi Milán eltűnése ügyében. A 11 éves fiú a nagykőrösi Kőrisfa Gyermekotthon lakója, aki 2025. október 5-én 12:30 órakor engedély nélkül távozott az intézményből, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Mit lehet tudni a keresett fiúról?
Milán 2014. szeptember 29-én született Kecskeméten.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek a Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központ Kőrisfa Gyermekotthon lakója. A hatóság a Nagykőrösi Rendőrkapitányságon keresztül rendelte el a körözést.
Hol lehet bejelentést tenni?
A rendőrség kéri, hogy aki látta az eltűnt kisfiút, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, hívja a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot vagy a 112-es segélyhívó számot.
- Cím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 4.
- Telefon: +36 (53) 351-777
Egy 15 éves kecskeméti lányt is keresnek
Mint arról korábban beszámoltunk, A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki a 15 éves Csorba Edina eltűnése ügyében. A fiatalnak 2025. október 7-én veszett nyoma, azóta tartózkodási helye ismeretlen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!