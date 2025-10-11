Kilépett a nagykőrösi gyermekotthon ajtaján, azóta senki sem látta a 11 éves Milánt – fotó

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a kecskeméti születésű Danyi Milán eltűnése ügyében. A 11 éves fiú a nagykőrösi Kőrisfa Gyermekotthon lakója, aki 2025. október 5-én 12:30 órakor engedély nélkül távozott az intézményből, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Az eltűnt kisfiú, Danyi Milán körözési fotója

Forrás: police.hu

Mit lehet tudni a keresett fiúról?

Milán 2014. szeptember 29-én született Kecskeméten.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek a Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központ Kőrisfa Gyermekotthon lakója. A hatóság a Nagykőrösi Rendőrkapitányságon keresztül rendelte el a körözést.

Hol lehet bejelentést tenni?

A rendőrség kéri, hogy aki látta az eltűnt kisfiút, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, hívja a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot vagy a 112-es segélyhívó számot.

Cím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 4.

Telefon: +36 (53) 351-777

Egy 15 éves kecskeméti lányt is keresnek

Mint arról korábban beszámoltunk, A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki a 15 éves Csorba Edina eltűnése ügyében. A fiatalnak 2025. október 7-én veszett nyoma, azóta tartózkodási helye ismeretlen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.