Három napja senki nem hallott a 14 éves kecskeméti fiúról, égen-földön keresik – fotó

Országos körözést adtak ki Csorba Kálmán Rudolf eltűnése miatt. A 14 éves kecskeméti fiú három napja nem adott magáról életjelet. A rendőrség kéri a lakosság segítségét a gyermek felkutatásában.

Eltűnt egy 14 éves kecskeméti fiú, Csorba Kálmán Rudolf

Forrás: police.hu

A fiú eltűnését 2025. október 13-án jelentették, a körözést pedig a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Tevékenység-irányítási Központja rendelte el.

A kecskeméti fiú 2011. július 3-án született.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A hatóságok mindent megtesznek Csorba Kálmán Rudolf mielőbbi megtalálásáért. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a képen látható fiatalt felismeri, tud hollétéről, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, az haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen bejelentést személyesen bármely rendőrkapitányságon.

Fontos a gyors információ

Az eltűnt gyermekek ügyében minden perc számít. Az országos körözés célja, hogy minél előbb biztonságba kerüljön a 13 éves fiú, és újra családja körében legyen.