Körözés

Eltűnt egy gyönyörű kecskeméti kislány, az őszi szünet előtt már nem ment haza – fotó

Aki látta, azonnal tegyen bejelentést a rendőrségen!

A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki a 14 éves Lakatos Dzsenifer Letícia eltűnése miatt. A fiatal lány 2025. október 22-én tűnt el, és azóta sem tért haza. A rendőrség kéri a lakosság segítségét, hogy mielőbb megtalálhassák őt.

Eltűnt gyermek körözési fotója
Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány
Forrás: police.hu

Eltűnt október 22-én – a rendőrség minden információt vár

A rendőrség tájékoztatása szerint Lakatos Dzsenifer Letícia 2011. október 12-én született Kecskeméten, magyar állampolgár. Az eltűnése óta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen, ezért a hatóságok a közösség együttműködését kérik.

A fiatal lány 151–155 centiméter magas, 51–60 kilogramm súlyú, hosszú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor kék farmernadrágot és fekete pulóvert viselt.

Minden perc számít az eltűnt gyermekek keresésénél

Az eltűnt kiskorúak felkutatásánál a gyors reagálás kulcsfontosságú. A rendőrség kéri, hogy aki látta Lakatos Dzsenifer Letíciát, felismeri a fényképe alapján, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a rendőrséget.

A bejelentéseket a Kecskeméti Rendőrkapitányság várja:

  •  személyesen a 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14. címen,
  • vagy telefonon a +36 (76) 484-684-es számon.

