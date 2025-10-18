Jelenleg is 80 eltűnt fiatalt keresnek Bács-Kiskunban, a legkisebb mindössze hároméves

Évente átlagosan mintegy 20 ezer esetben érkezik bejelentés kiskorú eltűnéséről a rendőrséghez, ez a szám időről időre változik, van, amikor csökken és van, hogy emelkedik. A szakemberek szerint az eltűnt fiatalok száma európai uniós viszonylatban magasnak mondható. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerint az eltűnési bejelentések magas száma jellemzően a gyermekvédelmi gondozási helyükről engedély nélkül távozott, nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúak számát jelenti.

Eltűnt fiatalokat keresnek a rendőrök Bács-Kiskunban

Fotó: MW / Illusztráció

Az eltűnt fiatalok többsége előkerül

A bejelentések magas száma azonban nem azonos a ténylegesen eltűnt személyek számával, hiszen sok esetben ugyanaz a személy több alkalommal is engedély nélkül távozik a számára kijelölt gyermekvédelmi intézményből, nevelőszülőktől, sok esetben néhány napon belül megkerülnek. A statisztikák szerint 1400-1500 olyan fiatal van, aki rendszeresen eltűnik. Gyakori, hogy az eltűnt fiatalok családjuk körében vagy baráti körben tartózkodnak. A rendőrségnek nincs mérlegelési joga. Még, ha ismerik is a gyerekeket, akkor is el kell rendelniük a körözésüket.

Hároméves a legfiatalabb eltűnt gyermek

A police.hu oldalon elérhető körözési listája szerint jelenleg országosan 1381 18 évnél fiatalabb személyt keres a rendőrség. Bács-Kiskun vármegyében az eltűnt fiatalok száma 80, ők ismeretlen helyen tartózkodnak és körözi őket a rendőrség. A vármegyében a legfiatalabb gyermek egy hároméves bajai születésű kislány, Sárközi Brianna, aki 2025. június 5-én tűnt el, és a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság adott ki körözést az ügyében. A kislány országosan is a tíz legfiatalabb ismeretlen helyen tartózkodó keresett személy közé tartozik.

Körözött gyermekek száma kapitányságok szerint

A rendőrség körözési nyilvántartása szerint