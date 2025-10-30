1 órája
Elfogatóparancsot adtak ki Kanalas Jánosra, ha látja, ne menjen a közelébe! – fotó
Ha bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget!
A rendőrség országos körözést rendelt el Kanalas János, kiskunhalasi születésű férfi ellen, akit kábítószer birtoklása miatt keresnek. Az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adta ki csütörtökön.
A hivatalos körözési adatlap szerint a férfi:
- 1985. augusztus 23-án született Kiskunhalason,
- magyar állampolgár,
- és a büntetés-végrehajtási törvény alapján elrendelt elfogatóparancs hatálya alatt áll.
A Kecskeméti Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást, amelynek célja a férfi tartózkodási helyének felderítése és előállítása. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki információval rendelkezik Kanalas János hollétéről, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat az alábbi telefonszámon:
- +36 (76) 484 684,
- vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.
Semmilyen körülmények között ne próbálják meg önállóan feltartóztatni a férfit, hanem kizárólag a rendőrséget értesítsék!
