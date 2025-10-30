október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Körözés

1 órája

Elfogatóparancsot adtak ki Kanalas Jánosra, ha látja, ne menjen a közelébe! – fotó

Címkék#elfogatóparancs#körözés#kábítószer#rendőrség

Ha bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget!

Baon.hu

A rendőrség országos körözést rendelt el Kanalas János, kiskunhalasi születésű férfi ellen, akit kábítószer birtoklása miatt keresnek. Az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adta ki csütörtökön. 

Elfogatóparancs alapján körözött személy
Elfogatóparancsot adtak ki a 40 éves kiskunhalasi férfira
Forrás: police.hu

A hivatalos körözési adatlap szerint a férfi:

  • 1985. augusztus 23-án született Kiskunhalason,
  • magyar állampolgár,
  • és a büntetés-végrehajtási törvény alapján elrendelt elfogatóparancs hatálya alatt áll.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást, amelynek célja a férfi tartózkodási helyének felderítése és előállítása. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki információval rendelkezik Kanalas János hollétéről, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat az alábbi telefonszámon: 

  • +36 (76) 484 684, 
  • vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.

Semmilyen körülmények között ne próbálják meg önállóan feltartóztatni a férfit, hanem kizárólag a rendőrséget értesítsék!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

