Őzzel ütközött egy rolleres, mindketten meghaltak a szörnyű balesetben – videó

Halálos baleset történt nemrég Nagykőrös külterületén, ahol egy elektromos rollerrel közlekedő férfi összeütközött egy úton áthaladó őzzel – számolt be róla a Pest vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldala. A férfi nem viselt semmilyen védőfelszerelést. A baleset következtében az állat elpusztult, a rolleres pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.

Elektromos rolleres ütött el egy őzet, mindketten meghaltak a balesetben

Forrás: Pest vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldala

Az elektromos rolleren is kell védőfelszerelést viselni

A tragédia ismét felhívja a figyelmet arra, milyen súlyos következményekkel járhat a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása, valamint a védőfelszerelések hiánya. A rendőrség hangsúlyozza: az elektromos rollerek használata egyre elterjedtebb, ám a biztonságos közlekedés feltételeit sokan még mindig alábecsülik.

A hatóság az alábbi tanácsokat fogalmazta meg a balesetek megelőzése érdekében.

Viseljünk védőfelszerelést: a sisak, térd- és könyökvédő, valamint megfelelő ruházat életet menthet.

Tartsuk be a sebességhatárokat.

Fokozott figyelem külterületen: az őszi időszakban gyakrabban tűnnek fel vadállatok az utakon.

Használjunk világítást és fényvisszaverő eszközöket, különösen szürkületben vagy éjszaka.

Kerüljük a felesleges kockázatot: a gyorsaság vagy kalandvágy sosem lehet fontosabb az életünknél.

Rekordokat döntött a rolleres balesetek száma

Szeptember írtunk róla, hogy nyáron rekordszámú elektromos rolleres baleset történt, és köztük több életveszélyes helyzetet eredményezett. A felnőttekhez képest a gyermekek sokkal többször szereznek sérüléseket, mint például a zúzódás, csonttörés, gyakori az arc- és fejsérülés, melyek mind a sisak használatának hiányát jelzik. A legsúlyosabb esetek között azonban volt olyan is, aki az egyik veséjét vesztette el a felelőtlen közlekedés következtében.

Rendőr láttára ütközött a rolleres

Legutóbb Kiskunhalason történt rolleres baleset. A rollerező fiatal az Elsőbbségadás kötelező! tábla ellenére megállás nélkül továbbhaladt, és egy autó oldalának hajtott, tette mindezt egy rendőr szeme láttára.