1 órája
Őzzel ütközött egy rolleres, mindketten meghaltak a szörnyű balesetben – videó
Súlyos közlekedési baleset történt Nagykőrös külterületén. Egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres ütközött egy őzzel. Sem a rolleres, sem az állat nem élte túl az ütközést.
Halálos baleset történt nemrég Nagykőrös külterületén, ahol egy elektromos rollerrel közlekedő férfi összeütközött egy úton áthaladó őzzel – számolt be róla a Pest vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldala. A férfi nem viselt semmilyen védőfelszerelést. A baleset következtében az állat elpusztult, a rolleres pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.
Az elektromos rolleren is kell védőfelszerelést viselni
A tragédia ismét felhívja a figyelmet arra, milyen súlyos következményekkel járhat a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása, valamint a védőfelszerelések hiánya. A rendőrség hangsúlyozza: az elektromos rollerek használata egyre elterjedtebb, ám a biztonságos közlekedés feltételeit sokan még mindig alábecsülik.
A hatóság az alábbi tanácsokat fogalmazta meg a balesetek megelőzése érdekében.
- Viseljünk védőfelszerelést: a sisak, térd- és könyökvédő, valamint megfelelő ruházat életet menthet.
- Tartsuk be a sebességhatárokat.
- Fokozott figyelem külterületen: az őszi időszakban gyakrabban tűnnek fel vadállatok az utakon.
- Használjunk világítást és fényvisszaverő eszközöket, különösen szürkületben vagy éjszaka.
- Kerüljük a felesleges kockázatot: a gyorsaság vagy kalandvágy sosem lehet fontosabb az életünknél.
Rekordokat döntött a rolleres balesetek száma
Szeptember írtunk róla, hogy nyáron rekordszámú elektromos rolleres baleset történt, és köztük több életveszélyes helyzetet eredményezett. A felnőttekhez képest a gyermekek sokkal többször szereznek sérüléseket, mint például a zúzódás, csonttörés, gyakori az arc- és fejsérülés, melyek mind a sisak használatának hiányát jelzik. A legsúlyosabb esetek között azonban volt olyan is, aki az egyik veséjét vesztette el a felelőtlen közlekedés következtében.
Rendőr láttára ütközött a rolleres
Legutóbb Kiskunhalason történt rolleres baleset. A rollerező fiatal az Elsőbbségadás kötelező! tábla ellenére megállás nélkül továbbhaladt, és egy autó oldalának hajtott, tette mindezt egy rendőr szeme láttára.
Súlyos baleset Bács-Kiskunban is történt
Nyáron Kerekegyházán történt egy olyan tragikus baleset, mely az egész települést megrázta. Két fiatal száguldozott egy rolleren, míg egyszer csak elvesztették az irányítást az eszköz fölött, és hatalmasat estek. Az egyikőjük epilepsziás rohamot kapott a baleset miatt, mert sisak, vagy bármilyen más védőfelszerelés nélkül voltak ketten is a rolleren.