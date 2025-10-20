október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Védőfelszerelés

52 perce

Rendőrségi akció az iskolánál, egyenruhások állították meg a rollerező diákokat

Címkék#balesetek#védőfelszerelés#rendőrség#elektromos roller

Hétfő reggel a lajosmizsei rendőrök és polgárőrök a helyi iskola előtt tartottak figyelemfelhívó akciót. Az elektromos rollert használó diákokat állították meg.

Mester-Horváth Nikolett

A járőrök néhány pillanatra tartották csak fel az elektromos rollerrel érkező diákokat, hogy beszélgessenek velük a biztonságos közlekedésről. Felhívták a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek ezzel a járművel járhatnak, valamint a biztosítás fontosságára és a védőfelszerelések – például sisak, térdvédő, könyökvédő – használatára. Bár ezek a felszerelések nem kötelezőek, a szakemberek szerint életet menthetnek egy váratlan helyzetben – írja Facebook-bejegyzésében a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

az elektromos rollerek veszélyeire figyelmeztettek
Az elektromos rollerrel közlekedő diákokkal beszélgettek a rendőrök
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Rengeteg elektromos rolleres baleset történik

Legutóbb egy halálos közlekedési balesetről számoltunk be. Egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres ütközött egy őzzel. Sem a rolleres, sem az állat nem élte túl az ütközést.

A Bethesda Gyermekkórház is már többször felhívta rá a figyelmet, hogy védőfelszerelés nélkül életveszélyes sérüléseket is szerezhetnek a rollerezők. Tájékoztatásuk szerint az elektromos rolleres balesetek száma a nyár folyamán rekordot döntött.

Nyáron Kerekegyházán is szörnyű baleset történt. Két fiatal száguldozott egy rolleren, míg egyszer csak elvesztették az irányítást az eszköz fölött, és hatalmasat estek. Az egyikőjük epilepsziás rohamot kapott a baleset miatt, mert sisak, vagy bármilyen más védőfelszerelés nélkül voltak ketten is a rolleren.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu