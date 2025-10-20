Rendőrségi akció az iskolánál, egyenruhások állították meg a rollerező diákokat

A járőrök néhány pillanatra tartották csak fel az elektromos rollerrel érkező diákokat, hogy beszélgessenek velük a biztonságos közlekedésről. Felhívták a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek ezzel a járművel járhatnak, valamint a biztosítás fontosságára és a védőfelszerelések – például sisak, térdvédő, könyökvédő – használatára. Bár ezek a felszerelések nem kötelezőek, a szakemberek szerint életet menthetnek egy váratlan helyzetben – írja Facebook-bejegyzésében a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

Az elektromos rollerrel közlekedő diákokkal beszélgettek a rendőrök

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Rengeteg elektromos rolleres baleset történik

Legutóbb egy halálos közlekedési balesetről számoltunk be. Egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres ütközött egy őzzel. Sem a rolleres, sem az állat nem élte túl az ütközést.

A Bethesda Gyermekkórház is már többször felhívta rá a figyelmet, hogy védőfelszerelés nélkül életveszélyes sérüléseket is szerezhetnek a rollerezők. Tájékoztatásuk szerint az elektromos rolleres balesetek száma a nyár folyamán rekordot döntött.

Nyáron Kerekegyházán is szörnyű baleset történt. Két fiatal száguldozott egy rolleren, míg egyszer csak elvesztették az irányítást az eszköz fölött, és hatalmasat estek. Az egyikőjük epilepsziás rohamot kapott a baleset miatt, mert sisak, vagy bármilyen más védőfelszerelés nélkül voltak ketten is a rolleren.