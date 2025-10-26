Budaörsi rolleres: „Ha nem lett volna sisakom, a feleségem egy szívószálon keresztül etetne" – videók

Az elektromos rolleres balesetek száma végtelen, az esések pedig életveszélyesek. A budapesti apuka a Pest Vármegyei Rendőrségnek egy exkluzív interjúban mesélte el, hogy mekkora veszéllyel jár valójában a jármű használata, és hogy neki is csak egy hajszálon múlt élete.

Az életét köszönheti a bukósisaknak a budaörsi elektromos rolleres

Forrás: Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Életmentő lehet a védőfelszerelés elektromos rollerezés közben

A budapesti édesapa körülbelül egy hónappal ezelőtt Budaörsön rollerezett, amikor egyszer csak elvakította a napfény, és nem vette észre az előtte lévő padkát. Emiatt akkorát esett, hogy a sisakja teljesen behorpadt.

Az Budapesti Rendőrségnek adott interjújában a férfi úgy nyilatkozott, hogy életét teljes mértékben a sisaknak köszönheti ugyanis, ha azok a bemélyedések nem lennének a védőfelszerelésen, akkor ő sem lenne már közöttünk. A baleset súlyosságát mutatja az is, hogy a roller első kereke az eséstől azonnal kitört.

Kiemelte, hogy szinte törvényszerű: aki rollerezik, az valahogy el fog esni a padkák vagy a kátyúk miatt, ami könnyen elkerüli a figyelmét a vezetőnek. A védőfelszerelés fontosságát többször is kiemelte: „Ha nem lett volna sisakom, akkor most a feleségem egy szívószálon keresztül etetne” – mondta a budapesti apuka.

Tragédia, tragédia hátán

Korábbi cikkeinkben rengeteg rollerbalesetről számoltunk be, többek között arról, hogy nemrég halálos baleset történt Nagykőrös külterületén, ahol egy elektromos rollerrel közlekedő férfi összeütközött egy úton áthaladó őzzel. A férfi nem viselt semmilyen védőfelszerelést. A baleset következtében az állat elpusztult, a rolleres pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.

Nyáron Kerekegyházán történt egy olyan tragikus baleset, mely az egész települést megrázta. Két fiatal száguldozott egy rolleren, míg egyszer csak elvesztették az irányítást az eszköz fölött, és hatalmasat estek. Az egyikőjük epilepsziás rohamot kapott a baleset után. Védőfelszerelés nélkül utaztak mindketten a rolleren.

Mi kell a biztonságos közlekedéshez?

A közelmúlt tragédiái rávilágítanak, hogy az elektromos roller használata nem játék, különösen gyermekek esetében. A szakértők egyetértenek abban, hogy a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen:

a sisak és a védőfelszerelés ,

, a sebességkorlátozások betartása,

betartása, és az, hogy a gyerekek szülői felügyelet mellett rollerezzenek.