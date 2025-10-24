Egyetlen pillanat alatt történt a baj: fának csapódott egy autó Jánoshalmán péntek este

Fának ütközött egy autó péntek este Jánoshalmán, a Halasi utcában. A jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, és a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. – írja a katasztrófavédelem honlapján.

Forrás: Police.hu / Illusztráció