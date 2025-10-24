október 24., péntek

Baleset

1 órája

Egyetlen pillanat alatt történt a baj: fának csapódott egy autó Jánoshalmán péntek este

Címkék#autó#baleset#fának ütközött

Súlyos baleset történt péntek este Jánoshalmán, miután egy autó fának ütközött a Halasi utcában.

Nagy Mária Lilla

Fának ütközött egy autó péntek este Jánoshalmán, a Halasi utcában. A jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, és a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. – írja a katasztrófavédelem honlapján.

Fának ütközött egy autó péntek este Jánoshalmán
Forrás:  Police.hu  / Illusztráció

