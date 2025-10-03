október 3., péntek

Katasztrófavédelem

Durva baleset miatt már több kilométeres a torlódás az M5-ösön

A sztráda főváros felé vezető szakaszán irányítás mellett halad a forgalom péntek reggel.

Digner Brigitta

Szalagkorlátnak csapódott egy személygépkocsi az M5-ös autópálya 45-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Újhartyán térségében. A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A sztráda érintett szakaszán irányítás mellett halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M5-ösön
Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M5-ösön, Újhartyánnál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Útinform tájékoztatása szerint a sérült jármű a belső sávot foglalja el, jelentős, közel 7 km-es már a torlódás.

