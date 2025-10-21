Otthonról terítette a drogot, több millió forintot keresett az évek alatt

Új pszichoaktív anyaggal való kereskedés miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség egy többszörösen büntetett előéletű bácsalmási drogdíler ellen, aki éveken át árulta a „kristály” nevű tudatmódosító szert a városban.

A rendőrök a házkutatás során nagyobb mennyiségű készpénzt talált a drogdílernél

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Évekig árulta a kristályt a drogdíler

A vádirat szerint a férfi 2023-ban kezdett el kereskedni a „kristály” fantázianevű új pszichoaktív anyaggal. A drogot minden alkalommal saját otthonában adta át a vevőknek. Az évek alatt kiterjedt ügyfélkört épített ki magának, és több vásárlója is rendszeresen visszajárt hozzá – ketten közülük napi szinten vásároltak tőle.

A kereskedelemből a férfi mintegy 4,5 millió forintos bevételre tett szert.

A rendőrök 2025 februárjában csaptak le rá. A bajai nyomozók az elfogáskor a vádlott otthonában jelentős mennyiségű készpénzt és eladásra szánt „kristályt” találtak és foglaltak le. A férfi azóta is letartóztatásban van.

Az ügyészség jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt emelt vádat. Az eljárás során börtönbüntetés, valamint a jogtalanul szerzett vagyon elkobzását is indítványozták.