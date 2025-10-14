október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

1 órája

Aljas családi biznisznek vetett véget a rendőrség, gyermekek életével játszadoztak

Címkék#kábítószer#bűnügy#díler#rendőrség

A kiskunhalasi rendőrök kábítószert, ékszereket és autókat foglaltak le a dílerektől. A kábítószer-kereskedő család tagjai fiatalkorúnak is árulták a drogot.

Digner Brigitta

A jánoshalmi rendőrök 2024 szeptemberében igazoltattak egy 24 éves mélykúti férfit, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Kiderült, hogy a férfi a drogot egy „családi vállalkozástól” szerezte be. Anya, apa és két fiuk is drogterjesztéssel foglalkozott. Kiterjedt vevőkörük volt, közülük többen lebuktak a nyomozás során.

Drogot árult a család
A kábítószer-kereskedő család tagjai fiatalkorúnak is árulták a drogot
Forrás: police.hu

Kiskorúnak is árulták a drogot

A családi bizniszt az sem tette tönkre, hogy az idősebb fiú összeveszett az apjával és elköltözött otthonról. Azonban annyira nem volt nagy a harag, hogy az üzleti kapcsolatot is megszakítsák. A fiú később a szülők egyik alvállalkozója lett, pénzért kapta a továbbértékesítendő drogot.

A rendőrök a bűnbanda tagjait a vármegyei közterületi támogató alosztály segítségével fogták el. A három férfit őrizetbe vették. Egy ideig letartóztatásban voltak, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak. Tettüket súlyosbítja, hogy fiatalkorúaknak is árulták az illegális anyagot.

Autók és ékszerek is előkerültek

A nyomozók házkutatások során nagyobb mennyiségű fehér port és kristályos anyagot is lefoglaltak, melyekről a szakértő megállapította, hogy ezek új pszichoaktív anyagok. A vagyonvisszaszerzés érdekében több autó, aranyékszerek és több százezer forint is a rendőrségi bűnjelraktárba került, mivel ezek a gyanú szerint a bűncselekményből származó vagyon részét képezik.

A rendőrök az ügyet a napokban lezárták. A család tagjait új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják, amit bűnszövetségben követtek el, és részben úgy, hogy a drogot kiskorú személynek kínálták és adták át. Az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu