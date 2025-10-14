Aljas családi biznisznek vetett véget a rendőrség, gyermekek életével játszadoztak

A jánoshalmi rendőrök 2024 szeptemberében igazoltattak egy 24 éves mélykúti férfit, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Kiderült, hogy a férfi a drogot egy „családi vállalkozástól” szerezte be. Anya, apa és két fiuk is drogterjesztéssel foglalkozott. Kiterjedt vevőkörük volt, közülük többen lebuktak a nyomozás során.

A kábítószer-kereskedő család tagjai fiatalkorúnak is árulták a drogot

Forrás: police.hu

Kiskorúnak is árulták a drogot

A családi bizniszt az sem tette tönkre, hogy az idősebb fiú összeveszett az apjával és elköltözött otthonról. Azonban annyira nem volt nagy a harag, hogy az üzleti kapcsolatot is megszakítsák. A fiú később a szülők egyik alvállalkozója lett, pénzért kapta a továbbértékesítendő drogot.

A rendőrök a bűnbanda tagjait a vármegyei közterületi támogató alosztály segítségével fogták el. A három férfit őrizetbe vették. Egy ideig letartóztatásban voltak, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak. Tettüket súlyosbítja, hogy fiatalkorúaknak is árulták az illegális anyagot.

Autók és ékszerek is előkerültek

A nyomozók házkutatások során nagyobb mennyiségű fehér port és kristályos anyagot is lefoglaltak, melyekről a szakértő megállapította, hogy ezek új pszichoaktív anyagok. A vagyonvisszaszerzés érdekében több autó, aranyékszerek és több százezer forint is a rendőrségi bűnjelraktárba került, mivel ezek a gyanú szerint a bűncselekményből származó vagyon részét képezik.

A rendőrök az ügyet a napokban lezárták. A család tagjait új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják, amit bűnszövetségben követtek el, és részben úgy, hogy a drogot kiskorú személynek kínálták és adták át. Az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.