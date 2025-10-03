Kiderült, hol bujkált az a magyar szörnyeteg, aki undorító dolgokat művelt egy fiatal kislánnyal

Az Európai Célkörözési Egységek Hálózatának (ENFAST) köszönhetően újabb sikeres akciót zártak le a magyar fejvadászok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési osztálya két olyan magyar férfi elfogásában működött közre, akiket szexuális bűncselekmények miatt köröztek, és feltehetően külföldön bujkáltak. A holland rendőrség segítségével mindkettőjüket sikerült kézre keríteni – számolt be róla a police.hu.

Két szexuális ragadozót kapott el a rendőrség

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Szexuális kapcsolat egy 14 év alatti lánnyal

A gyanú szerint K. Róbert 2021 tavaszán többször is szexuális kapcsolatot létesített egy 14. életévét be nem töltött lánnyal, akit ráadásul több alkalommal kábítószerrel kínált. Az ügyben a Dunakeszi Rendőrkapitányság indított nyomozást, amely során azonosították az elkövetőt. Miután tartózkodási helye ismeretlenné vált, ellene belföldi és európai elfogatóparancsot adtak ki, mivel a gyanú szerint külföldre menekült.

Emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás

A másik körözött férfi, V. Ferenc ellen minősített emberkereskedelem miatt indult eljárás a BRFK Nyomozó Főosztályán. A hatóság adatai szerint huzamosabb időn keresztül, hatalmi helyzetével visszaélve kényszerített szexuális cselekményre egy kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Ő szintén eltűnt a nyomozás során, így nemzetközi körözést rendeltek el ellene.

ENFAST és a holland kapcsolat hozta meg az áttörést

Mind a dunakeszi, mind a budapesti nyomozók a KR NNI célkörözési osztályától kértek segítséget, miután felmerült, hogy a két férfi Hollandiában rejtőzhet. A magyar rendőrök az ENFAST-hálózaton keresztül vették fel a kapcsolatot a holland célkörözési egységgel. Az együttműködés gyors eredményt hozott:

K. Róbertet szeptember 23-án Zwolle városában fogták el, egy étteremben, ahol dolgozott.

fogták el, egy étteremben, ahol dolgozott. V. Ferencet szeptember 28-án Beuningen településen kapták el, egy boltban, munka közben.

Kiadatásukról a holland bíróság dönt

A két férfi további sorsáról a holland bíróság határoz, míg a kiadatás végrehajtását és a Magyarországra történő szállításukat az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) fogja intézni.