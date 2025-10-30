31 perce
Lakására csábította a 14 éves bódult kislányt, borzalmas, ami ott történt
Nem marad büntetlenül a hátborzongató üzlet, amit egy 44 éves férfi kötött egy 14 éves lánnyal. Drogot árult neki, a fizetség pedig szexuális vágyainak kielégítése volt. A lányra bódult állapotban találtak rá.
A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint október 17-én Budapestre indult vonattal egy fiatal lány, útközben azonban szerencsétlen módon pont összetalálkozott egy ismerősével, aki droggal kínálta. A lány szörnyű helyzetbe keveredett.
Drogot árult, de nem pénzért
A mindössze 14 éves lány a barátjához készült éppen Heves megyéből Budapestre. A vonatúton szembejött vele 44 éves ismerőse, B. Zoltán. A férfi egy-egy adag anyagot ígért, azért cserébe, ha kielégíti szexuális vágyát. A lány a férfivel tartott, aki őt egy bagi családi házba vitte – írta a Rendészeti Államtitkárság.
Szörnyű, hogy mikre volt képes a férfi
A lány apja két nap alatt ki tudta deríteni, hogy hol tartózkodik a gyermeke, és a rendőrökkel együtt a helyszínre siettek. A nyomozásból kiderült, hogy a férfi minden egyes kuncsafttól 20 ezer forintot kért és kapott az orális aktusokért, a lánynak „csak” kristályt adott, amitől szinte folyamatosan bódult állapotban volt.
A drog szállítója a 27 éves Zs. László volt. A fiatal lányt kórházba kellett szállítani, B. Zoltánt pedig a Pest vármegyei rendőrségre vitték.
A nyomozók B. Zoltánt emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével, Zs. Lászlót kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg. A bíróság azóta elrendelte letartóztatásukat – közölte a Rendészeti Államtitkárság.
