Megdöbbentő rajtaütés Kecskeméten: egy drogkereskedő tanyáján találták meg a 14 éves fiút
Néhány nappal ezelőtt rendőrségi akció zajlott egy kecskeméti tanyán. A hatóságok az autóban és a szekrényben is kábítószert találtak.
Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt csaptak le a rendőrök október 15-én reggel egy kecskeméti tanyán élő férfira, miután a Telefontanú vonalára érkezett bejelentés alapján célzott akciót indítottak a vármegyeszékhelyi kapitányság nyomozói – közölte a rendőrség.
Egy eltűnt fiú is előkerült a tanyán
Mint írják, a hatóságok a külterületen fekvő ingatlan teljes területét átkutatták: a ház, az udvar és az autó átvizsgálása során nemcsak kábítószert, hanem a terjesztéshez szükséges eszközöket, nagyobb összegű készpénzt, valamint több lopott járművet és egy körözés alatt álló fiatalt is találtak.
A 14 éves gyermeket a rendőrök biztonságba helyezték, majd átadták nevelőszülőjének.
A házkutatás eredménye:
- 236 gramm kristályként ismert pszichoaktív szer,
- 15 gramm marihuána,
- közel másfél millió forintnyi forint és több száz euró készpénz,
- két lopott roller,
- két lopott kerékpár.
Drog az autóban és a szekrényben
Az 55 éves férfit a helyszínen elfogták, előállították, majd kihallgatták. A gyanúsított ugyan tagadta, hogy köze lenne a lefoglalt szerekhez, a körülmények azonban mást sejtetnek: a kristály az ágya melletti szekrényből, a marihuána az autójából, míg a pénz egy tokban, a párnája alól került elő.
A férfit őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A lopott járművek tulajdonosainak felkutatása jelenleg is folyamatban van.
