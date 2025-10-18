Megdöbbentő rajtaütés Kecskeméten: egy drogkereskedő tanyáján találták meg a 14 éves fiút

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt csaptak le a rendőrök október 15-én reggel egy kecskeméti tanyán élő férfira, miután a Telefontanú vonalára érkezett bejelentés alapján célzott akciót indítottak a vármegyeszékhelyi kapitányság nyomozói – közölte a rendőrség.

Rengeteg pénzt és drogot is találtak a rendőrök a kecskeméti tanyán

Fotó: Police.hu

Egy eltűnt fiú is előkerült a tanyán

Mint írják, a hatóságok a külterületen fekvő ingatlan teljes területét átkutatták: a ház, az udvar és az autó átvizsgálása során nemcsak kábítószert, hanem a terjesztéshez szükséges eszközöket, nagyobb összegű készpénzt, valamint több lopott járművet és egy körözés alatt álló fiatalt is találtak.

A 14 éves gyermeket a rendőrök biztonságba helyezték, majd átadták nevelőszülőjének.

A házkutatás eredménye:

236 gramm kristályként ismert pszichoaktív szer,

15 gramm marihuána,

közel másfél millió forintnyi forint és több száz euró készpénz,

két lopott roller,

két lopott kerékpár.

Drog az autóban és a szekrényben

Az 55 éves férfit a helyszínen elfogták, előállították, majd kihallgatták. A gyanúsított ugyan tagadta, hogy köze lenne a lefoglalt szerekhez, a körülmények azonban mást sejtetnek: a kristály az ágya melletti szekrényből, a marihuána az autójából, míg a pénz egy tokban, a párnája alól került elő.

A férfit őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A lopott járművek tulajdonosainak felkutatása jelenleg is folyamatban van.