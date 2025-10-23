A nagymamájánál bujkált a TOP 50-es körözött díler, videón mutatjuk az elfogást

A KR NNI a DELTA Program részeként nemcsak a belföldi és nemzetközi droghálózatok felszámolásán dolgozik, hanem kiemelten kezeli a kábítószeres ügyekben körözött személyek felkutatását is. Ennek köszönhetően került a fókuszba az a 32 éves férfi, aki már két éve bujkált a hatóságok elől, miután jogerősen elítélték kábítószer-kereskedelem miatt – közölte a rendőrség.

Október 16-án fogták el sikerült elfogniuk a rendőröknek a férfit

Ítélethirdetés előtt megszökött

A közleményből kiderült, hogy a bűncselekmény 2021-ben történt, amikor a férfi Zala vármegye egyik autómosójában próbált átvenni 2 kilogramm speedet a felettese felől, ám ekkor lecsaptak rá a rendőrök. A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte, miközben a Tatabányai Rendőrkapitányság egy másik ügyben – rongálás és kábítószer birtoklása miatt – is eljárást folytatott ellene.

A vádlott azonban egyik ügy befejezésére sem várta meg az ítélethirdetést, és az első lehetőségnél megszökött.

A TOP 50-es bűnözők listájára került

A hatóságok ezután megkezdték az intenzív keresést, és idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék európai elfogatóparancsot adott ki ellene, feltételezve, hogy külföldön tartózkodhat. Ráadásul felkerült a hazai körözöttek TOP 50-es listájára is, ám hosszú ideig nem bukkant fel.

A fordulatot az hozta, hogy a nyár végén a KR NNI Célkörözési Osztálya is bekapcsolódott a felkutatásába. A nyomozók feltérképezték a férfi minden ismert kapcsolatát, és így jutottak el nagymamájához, aki Komárom-Esztergom vármegye egyik kis településén él. Kiderült, hogy az unoka nála rejtőzik. A KR NNI bevetési egységével együttműködve a férfit október 16-án fogták el.

A rajtaütést követően előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették, és megkezdte jogerős fegyházbüntetésének letöltését.