Környezetbarát bűnözés: elektromos rolleren szállította a drogot a bajai díler

A rendőrség tájékoztatása alapján egy 30 éves helyi férfi rendszeresen marihuánát terjesztett a városban, ami a bajai rendőrség figyelmét sem kerülte el.

Elektromos rolleren terjesztette a drogot

Forrás: police.hu

Két keréken se tudott elmenekülni

A bajai nyomozók a Hírös Kommandóval közösen október 9-én két helyszínen, a férfi otthonában és egy másik ingatlanban egyszerre tartottak kutatást. Az akció során összesen 800 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, továbbá lefoglaltak egy elektromos rollert, készpénzt és mobiltelefont is. A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított elektromos rollerrel járt a „beszerző körútjaira”, illetve a terjesztéshez is ezt használta.

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indult eljárás, és a nyomozók indítványozták letartóztatását. Az ügyben egy másik férfival szemben kábítószer birtoklása miatt is folytatnak eljárást.