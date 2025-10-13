október 13., hétfő

57 perce

Környezetbarát bűnözés: elektromos rolleren szállította a drogot a bajai díler

Címkék#bűnügy#díler#elektromos roller

A dílerkedés mellett nem feledkezett meg környezetéről sem a bajai férfi. Hogy ne szennyezze a levegőt a károsüzemanyag-kibocsátással elektromos rollerrel intézte ügyleteit a terjesztő.

Brockmeyer Sophie Isabella

A rendőrség tájékoztatása alapján egy 30 éves helyi férfi rendszeresen marihuánát terjesztett a városban, ami a bajai rendőrség figyelmét sem kerülte el. 

Elektromos rollerrel szállított a díler
Elektromos rolleren terjesztette a drogot
Forrás: police.hu

Két keréken se tudott elmenekülni

A bajai nyomozók a Hírös Kommandóval közösen október 9-én két helyszínen, a férfi otthonában és egy másik ingatlanban egyszerre tartottak kutatást. Az akció során összesen 800 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, továbbá lefoglaltak egy elektromos rollert, készpénzt és mobiltelefont is. A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított elektromos rollerrel járt a „beszerző körútjaira”, illetve a terjesztéshez is ezt használta.

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indult eljárás, és a nyomozók indítványozták letartóztatását. Az ügyben egy másik férfival szemben kábítószer birtoklása miatt is folytatnak eljárást.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

