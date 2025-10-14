A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, vesztegetés, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy számlagyár tagjaival szemben, akik „jutalék” fejében fiktív számlákat biztosítottak vállalkozásoknak azért, hogy elkerüljék az áfa-fizetést.

Titkos applikáció segítette a milliárdos áfacsaló számlagyárat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kiépített csalási rendszer

A vád szerint a bűnszervezetet irányító budapesti férfi – az ügy elsőrendű vádlottja – 2013. és 2020. között fiktív számlák kibocsátásával üzemszerűen foglalkozó „számlagyárat” működtetett. A fővárosi férfiakból álló négytagú bűnszervezet valós tevékenységet nem folytató 22 cég felhasználásával számlázási láncokat hozott létre, amelyekben informatikai szolgáltatásokról, továbbá építőipari szakmunkák elvégzéséről állítottak ki valótlan tartalmú számlákat a „megrendelők” felé – tájékoztatott a Főügyészség.

Mindenkinek külön feladata volt a csapatban

A szervezett bűnözői csoportban a feladatok a tagok között megoszlottak: a bűnszervezet irányítója tárgyalt a megrendelőkkel, de volt, aki az új cégek alapítását, strómanok bevonását, míg más a készpénzek felvételét és a megrendelők felé történő visszajuttatását végezte. A napi munka összehangolására és a számlák, bizonylatok kiállítására is meg volt az emberük.

A stróman személyek nevén lévő cégek számláin feltüntetett gazdasági eseményekre valójában nem került sor. A számlák pénzügyi teljesítése is csak látszólag történt meg, mivel a cégláncolaton ebből a célból végigfuttatott pénzeket a megrendelő, egyben haszonhúzó cégek szinte teljes egészében visszakapták, miután a fiktív számlák „árát” – amely a bruttó összeg 6-8 %-a volt – a bűnszervezet irányítója levonta.

A vádlottak a bűnös működés zavartalanságát a számlázásra felhasznált cégek folyamatos cserélődésével, fantomizálásával és a számlázási láncolat egyre bonyolultabbá tételével biztosították. A lebukás veszélyének elkerülése érdekben az irányító vádlott az alászámlázó cégek könyvelését ugyanazon könyvelőnél végeztette. A számlagyár tagjai még külön applikációt is létrehoztak a titkos kommunikáció biztosításához.