4 órája
Titkos applikáció segítette a milliárdos áfacsaló számlagyárat
A bűnöző banda több mint 1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a hazai költségvetésnek. Szervezetük olyan csalásokat hajtott végre, melyhez egy komplett csapatot hoztak létre, amiben mindenkinek megvolt a saját feladata, ez volt a nagy sikerük titka.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, vesztegetés, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy számlagyár tagjaival szemben, akik „jutalék” fejében fiktív számlákat biztosítottak vállalkozásoknak azért, hogy elkerüljék az áfa-fizetést.
Kiépített csalási rendszer
A vád szerint a bűnszervezetet irányító budapesti férfi – az ügy elsőrendű vádlottja – 2013. és 2020. között fiktív számlák kibocsátásával üzemszerűen foglalkozó „számlagyárat” működtetett. A fővárosi férfiakból álló négytagú bűnszervezet valós tevékenységet nem folytató 22 cég felhasználásával számlázási láncokat hozott létre, amelyekben informatikai szolgáltatásokról, továbbá építőipari szakmunkák elvégzéséről állítottak ki valótlan tartalmú számlákat a „megrendelők” felé – tájékoztatott a Főügyészség.
Mindenkinek külön feladata volt a csapatban
A szervezett bűnözői csoportban a feladatok a tagok között megoszlottak: a bűnszervezet irányítója tárgyalt a megrendelőkkel, de volt, aki az új cégek alapítását, strómanok bevonását, míg más a készpénzek felvételét és a megrendelők felé történő visszajuttatását végezte. A napi munka összehangolására és a számlák, bizonylatok kiállítására is meg volt az emberük.
A stróman személyek nevén lévő cégek számláin feltüntetett gazdasági eseményekre valójában nem került sor. A számlák pénzügyi teljesítése is csak látszólag történt meg, mivel a cégláncolaton ebből a célból végigfuttatott pénzeket a megrendelő, egyben haszonhúzó cégek szinte teljes egészében visszakapták, miután a fiktív számlák „árát” – amely a bruttó összeg 6-8 %-a volt – a bűnszervezet irányítója levonta.
A vádlottak a bűnös működés zavartalanságát a számlázásra felhasznált cégek folyamatos cserélődésével, fantomizálásával és a számlázási láncolat egyre bonyolultabbá tételével biztosították. A lebukás veszélyének elkerülése érdekben az irányító vádlott az alászámlázó cégek könyvelését ugyanazon könyvelőnél végeztette. A számlagyár tagjai még külön applikációt is létrehoztak a titkos kommunikáció biztosításához.
Tettük nem marad büntetlenül
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség információi alapján a fiktív számlákat felhasználó 14 vállalkozás a számlagyár segítségével összesen több mint 1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a hazai költségvetésnek, amelyből 587 millió forint az eljárás során megtérült.
Az ügyészség a számlagyárat működtető férfiakat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és vesztegetés bűntette mellett hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja.
A számlákat felhasználó cégvezetőknek az okozott vagyoni hátrány nagyságától függően kell felelniük. Az ügyészség a haszonhúzó cégekkel és a bűnszervezet tagjaival szemben vagyonelkobzást is indítványoz, ezek biztosítására a nyomozás során vagyontárgyakat foglaltak le. Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék fog döntést hozni.
