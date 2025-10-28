Tűzeset
1 órája
Családi ház tetőszerkezete kapott lángra
A tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat kedd délután.
Tűz ütött ki egy családi ház tetőterében Vaskúton, a Damjanich utcában. Az épületben húsz négyzetméternyi területen gerendák és szigetelőanyag égett. A bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem.
