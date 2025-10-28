október 28., kedd

Tűzeset

2 órája

Családi ház tetőszerkezete kapott lángra

Címkék#katasztrófavédelem#tűz#tető

A tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat kedd délután.

Digner Brigitta

Tűz ütött ki egy családi ház tetőterében Vaskúton, a Damjanich utcában. Az épületben húsz négyzetméternyi területen gerendák és szigetelőanyag égett. A bajai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem.

Vaskútra siettek a tűzoltók
Lángra kapott a tetőszerkezet
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

