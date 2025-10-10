október 10., péntek

Bűnügy

Késsel támadt a nyílt utcán, azonnal riasztották a rendőröket

Késsel fenyegette, majd elvette rollerét a kecskeméti rabló, akinél kábítószert is találtak a rendőrök.

Mint arról korábban beszámoltunk, elektromos rollerével tartott a dohányboltba a 24 éves férfi 2024. október 27-én Kecskeméten, amikor utánakiáltottak az utcán. Az ismeretlen férfi azt mondta, segítségre van szüksége, azonban bicskát vett elő, majd a rollert megragadva felszólította a fiatalt, hogy adja át a járművet. 

Bicskával rabolta ki a fiatalt 
A rémült áldozat engedelmeskedett, a támadó pedig még a sapkáját is elvette, mielőtt elhajtott.

A fiatal férfi értesítette a rendőröket. A részletes személyleírásnak és a gyors adatgyűjtésnek köszönhetően néhány órán belül azonosították a tettest, akit az otthonában találtak meg, majd előállították a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, ahol kihallgatását követően őrizetbe vették.

Drogot is találtak a rablónál

A rendőrök megtalálták a bicskát a gyanúsítottnál, valamint egy üvegpipát és bruttó 8,6 gramm kábítószergyanús anyagot is. Ezeket lefoglalták, utóbbiról pedig a szakértői vizsgálat kimutatta, hogy új pszichoaktív anyag.

A nyomozók egy másik férfinál rábukkantak a lopott rollerre, amit lefoglaltak és visszaadtak tulajdonosának. Kiderült továbbá, hogy az elkövető ugyanabban a hónapban egy parkoló autót is feltört, ahonnan laptopot és tartozékokat vitt el.

A 29 éves férfinak rablás, kábítószer birtoklása és lopás miatt kell felelnie. A nyomozás befejeződött, a rendőrség vádemelést javasol – írja a police.hu.

