A divat nem mindig előny, feltűnő nyári kollekciója buktatta le a tolvajt

Mint arról már hírportálunk is beszámolt, a földön fekve talált egy idős nőt egy járókelő, aki rögtön hívta a rendőrséget. A sértett elmondta, hogy a buszról leszállva tartott hazafelé, amikor azt vette észre, hogy valaki követi. Mikor a kereszteződéshez ért, futó lépteket hallott, majd a fiatalember megragadta a vállán lévő táskát, kirántotta a kezéből, a nő pedig a földre zuhant. A támadás során az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Fényes nappal rabolt a 16 éves fiatal

Fotó: Nagy Zoltán / Forrás: Zsaru Magazin Facebook-oldala

A járőrök átkutatták a környéket, megtalálták a táskát és az irattartót, de a benne lévő 21 ezer forintnak nyoma veszett. A környék kamerái rögzítették a feltűnő, hawaii inges elkövetőt.

Ekkor kapcsolódtak be a nyomozók.

– Aznap, ahogy mi hívjuk, „egerészős” napot tartottunk – jártuk a várost és kerestük a tolvajokat, körözött embereket. Ekkor jött a riasztás, hogy rablás történt. Átküldték a kameraképet, és a tolvaj nagyon ismerősnek tűnt. Gondoltuk, hogy ki az, el is mentünk a feltételezett lakcímére – mondta Simon Sándor főtörzszászlós, a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozója.

Azonosították a feltűnő rablót

A tipp végül nem jött be, viszont teljesen más módon mégis beindult a nyomozás. A helyszínen talált férfi felismerte a rablót, és mutatott is róla egy fotót a közösségi oldalon, ugyanabban a hawaii ingben. A rendőrök kiderítették, hogy a fiatalkorú támadó egy gyermekotthonból szökött meg, és éppen egy elhagyatott házban bujkál. Nem sokkal később meg is találták ott, átöltözött ugyan, de előkerült a rabláskor viselt ruha és az ellopott cigaretta is. Épp kihallgatták a sértettet, amikor a bűnügyi osztály nyomozója, Surányi Dániel hadnagy, Richter Csaba zászlós és Vida Gergő hadnagy előállították a rablót a Kecskeméti Rendőrkapitányságra.

A 16 éves fiatal beismerte a bűncselekményt, augusztus 18-án őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Rablással és súlyos testi sértéssel gyanúsítják – írta közösségi oldalán a Zsaru Magazin.