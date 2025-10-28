október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

1 órája

A divat nem mindig előny, feltűnő nyári kollekciója buktatta le a tolvajt

Címkék#letartóztatás#bűnügy#rablás

Fényes nappal rabolta ki az idős asszonyt, feltűnő ruhája okozta a vesztét.

Baon.hu

Mint arról már hírportálunk is beszámolt, a földön fekve talált egy idős nőt egy járókelő, aki rögtön hívta a rendőrséget. A sértett elmondta, hogy a buszról leszállva tartott hazafelé, amikor azt vette észre, hogy valaki követi. Mikor a kereszteződéshez ért, futó lépteket hallott, majd a fiatalember megragadta a vállán lévő táskát, kirántotta a kezéből, a nő pedig a földre zuhant. A támadás során az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

kirabolta az idős asszonyt a fiatal,
Fényes nappal rabolt a 16 éves fiatal
Fotó: Nagy Zoltán / Forrás: Zsaru Magazin Facebook-oldala

A járőrök átkutatták a környéket, megtalálták a táskát és az irattartót, de a benne lévő 21 ezer forintnak nyoma veszett. A környék kamerái rögzítették a feltűnő, hawaii inges elkövetőt.

Ekkor kapcsolódtak be a nyomozók. 

– Aznap, ahogy mi hívjuk, „egerészős” napot tartottunk – jártuk a várost és kerestük a tolvajokat, körözött embereket. Ekkor jött a riasztás, hogy rablás történt. Átküldték a kameraképet, és a tolvaj nagyon ismerősnek tűnt. Gondoltuk, hogy ki az, el is mentünk a feltételezett lakcímére – mondta Simon Sándor főtörzszászlós, a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozója.

Azonosították a feltűnő rablót

A tipp végül nem jött be, viszont teljesen más módon mégis beindult a nyomozás. A helyszínen talált férfi felismerte a rablót, és mutatott is róla egy fotót a közösségi oldalon, ugyanabban a hawaii ingben. A rendőrök kiderítették, hogy a fiatalkorú támadó egy gyermekotthonból szökött meg, és éppen egy elhagyatott házban bujkál. Nem sokkal később meg is találták ott, átöltözött ugyan, de előkerült a rabláskor viselt ruha és az ellopott cigaretta is. Épp kihallgatták a sértettet, amikor a bűnügyi osztály nyomozója, Surányi Dániel hadnagy, Richter Csaba zászlós és Vida Gergő hadnagy előállították a rablót a Kecskeméti Rendőrkapitányságra.

A 16 éves fiatal beismerte a bűncselekményt, augusztus 18-án őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Rablással és súlyos testi sértéssel gyanúsítják – írta közösségi oldalán a Zsaru Magazin.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu