Bűnügy

2 órája

Nehézsorsú barátját otthonába fogadta, a férfi válaszul lelocsolta benzinnel, majd kést rántott – fotó

Címkék#benzineskanna#bűnügy#rendőrség

Borzalmas gaztett miatt javasol vádemelést a rendőrség.

Baon.hu

Egy 65 éves szabadszállási asszony megismerkedett egy 61 éves férfival, és baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Amikor a férfi elvesztette a munkáját és lakhatási gondjai adódtak, az asszony segítő szándékkal befogadta őt. A férfi azonban rendszeresen alkoholt fogyasztott, emiatt gyakran veszekedtek.

A helyszíni képeken a benzineskanna és a kések láthatók
Forrás: police.hu

Életveszélyesen megfenyegette a nőt

Április 19-én odáig fajult a vita, hogy a férfi benzint locsolt a nőre és a házra, majd megfenyegette, hogy felgyújtja, emellett késsel is megfenyegette az asszonyt, aki elmenekült és a szomszéd segítségével értesítették a rendőrséget.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói megtalálták a helyszínen a benzineskannát és a késeket. A férfit elfogták, és emberölés előkészületének gyanúja miatt vették őrizetbe. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ügyében a nyomozást befejezték, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek – írja a police.hu.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

