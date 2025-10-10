október 10., péntek

Borzalmas bűntény

27 perce

Brutális gyilkossággal végződött a szerelmi háromszög, megfojtotta majd felgyújtotta vetélytársát

Nem csupán gyilkosság történt Bács-Kiskun vármegyében, de fel is gyújtották az áldozatokat. Az október egykor a „felgyújtós”, brutális gyilkosságok időszaka volt a megyében.

Vizi Zalán

A borzalmas bűntények előbb megrázzák, majd elgondolkodtatják az embereket. Ezeket a brutális gyilkosságokat az emlékezetből nagyon nehéz kiirtani. Ennek köszönhető, hogy a mai napig sokan emlékeznek két bűncselekményre – mindkettő Bács-Kiskun vármegyében történt, és mindkettő októberben.  

brutális gyilkosság Bács-Kiskunban,
Brutális gyilkosságok történtek Bács-Kiskunban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A szerelmi háromszög tragédiát szült

1995. október 31-én jelent meg a Petőfi Népében egy hátborzongató történet, amely szerint különös szerelmi háromszög élt Kecskeméten, az egyik Mészöly Gyula utcai házban. Az akkor 32 éves Kocsis Kamilla kétgyerekes anya volt – a két gyermek attól a két férfitól volt, akikkel együtt élt: Pecznyik Istvántól és Rádi Sándortól.

Brutális gyilkosság: megégették, majd elásták az áldozatot

A szerelmi háromszög nem éppen volt békés. Rádi Sándor – a későbbi áldozat – korábban három évig börtönben volt, amiért hasba szúrta vetélytársát. Pecznyik István 1995-ben törlesztette a „számlát”. Egy október 13-i napon összevitatkoztak, majd Pecznyik kötéllel megfojtotta Rádi Sándort, akit az asszonnyal együtt elástak a kertben. Előtte tüzet raktak felette, így a megégett testet ásták el.

Mivel Rádinak nem voltak hozzátartozói, így az elkövetők majdnem megúszták a bűncselekményt, de egy közeli szomszéd bejelentését – miszerint szerinte bűncselekmény történt a Mészöly Gyula utcai házban – komolyan vették a rendőrök. Ugrina Mihály zászlós, Miklós Zoltán főhadnagy és Károly István törzsőrmester a helyszínre sietett, ahol a két elkövető beismerte bűncselekményét. A nő még azt is megmutatta, hol ásták el a felgyújtott testet.

Brutális gyilkosság Kecskeméten 1995-ben
Brutális gyilkosság 1995. októberében
Forrás: PN / archív

Felgyújtották az idős férfit

Szinte napra pontosan 26 évvel ezelőtt, 1999. október 12-én, egy keddi napon a Petőfi Népe ismét egy olyan brutális gyilkosságról számolt be, amiben a szerencsétlen áldozatot felgyújtották

A cikk megjelenését megelőzően fél évvel, áprilisban halt meg D. András. A 68 esztendős bácsi egymaga élt, éppen vacsorázott, majd kigyulladt a ruhája és megégett. Először balesetként könyvelték el az esetet, de a boncolás és a szakértői vélemény szerint a halála előtt betörték a koponyáját. Fél évvel később a rendőrség a Petőfi Népe megkeresésére megerősítette, nem balesetként, hanem gyilkosságként kezelik az ügyet.

Brutális gyilkosság Kecskeméten 1995-ben
Balesetnek álcázták a gyilkosságot
Forrás: PN / archív

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

