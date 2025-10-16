Sokkoló felelőtlenség: két kisgyermek utazott az anyósülésen, biztonsági öv nélkül – videó

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán osztották meg a videót, amely pillanatok alatt hatalmas felháborodást váltott ki. A rövid, de sokkoló felvételen jól látható, hogy egy autóban két kisgyermek ül az anyósülésen, sem biztonsági öv, sem gyerekülés nincs használatban. A rendőrség figyelmeztet: egyetlen hirtelen fékezés is végzetes lehetett volna.

Két kisgyermek utazott az anyósülésen, biztonsági öv és gyerekülés nélkül

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Nem a büntetés a cél, hanem az életmentés

A videóhoz a rendőrök határozott üzenetet írtak:

„Ez most tényleg megtörtént! Motoros kollégáink sisakkamerája rögzítette, ahogy egy autóban két kisgyermek utazik az anyósülésen – biztonsági öv és gyerekülés nélkül... két gyerkőc!!! Egy hirtelen fékezés, egy ütközés, és akár a gyerekek életébe kerülhet ez a felelőtlenség. Nem a büntetés a célunk! Az életük számít!”

A bejegyzés pillanatok alatt elérte a többezres megtekintést, és a kommentelők sem maradtak csendben.

A kommentelők megosztottak – van, aki mentegette a sofőrt

Bár a legtöbben elítélték a sofőr felelőtlenségét, akadt olyan hozzászóló, aki próbált enyhíteni a dolgon:

„Lehet, csak az utcában rövid távot tett meg. Nem tudjuk az igazságot.”

Mások viszont saját tapasztalataikkal próbálták felhívni a figyelmet a biztonság fontosságára:

„Régebben én is öv nélkül vezettem, de egy vezetéstechnikai oktatáson láttam, mi történik egy ütközésnél. Azóta, ha csak 50 métert megyek, akkor is bekötöm magam.”

Sokan osztottak meg hasonlóan megdöbbentő eseteket is – volt, aki autópályán látott gyereket az anyja ölében utazni, más robogón utazó kisgyermekről számolt be.

Július 5-től komoly változások a biztonsági öv használatában

Ahogyan korábban beszámoltunk, július 5-től új szabályok léptek életbe, amelyek minden autóst és utast érintenek. Sokan még mindig nem tudják, hogy a biztonsági öv használata nem ajánlás, hanem kötelező. A módosítások értelmében mostantól akkor is a sofőrt terheli a felelősség, ha valamelyik utasa nincs bekötve.

A bírság mértéke sem elhanyagolható:

lakott területen belül 20 000 forint,

lakott területen kívül 30 000 forint,

gyorsforgalmi úton 40 000 forint.

Ha pedig több utas sem használja az övet – beleértve a sofőrt is –, a büntetés akár 200 000 forint is lehet.