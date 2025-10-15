október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

53 perce

Közterületi kukával törte be az üzlet ajtaját, majd mély álomba merült

Címkék#betörés#bűnügy#rongálás

Egy padon aludva találták meg a kecskeméti rendőrök az ittas betörőt.

Baon.hu

Hangos zajra riadt egy férfi egy jakabszállási bolt szomszédságában október 10-én hajnalban, majd arra lett figyelmes, hogy valaki betörte a közeli üzlet ajtaját. A szemtanú értesítette a tulajdonost és a rendőröket is.

betörés Jakabszálláson,
Betörte az üveget, majd egy autót is megrongált
Fotó: police.hu

A rendőröknek nem kellett sokáig keresgélni, a bolt közelében, egy padon, mély álomban találták meg az elkövetőt.

Hamar kedvét szegte 

A férfi egy közterületi kukával törte be az üzlet ajtajának üvegét, ám miközben próbált bejutni, megvágta a kezét. Ez annyira elvette a kedvét, hogy dühében letépte egy parkoló autó rendszámtábláját, majd lepihent.

A rendőrök előállították, és lopás valamint egyedi azonosítójellel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bűncselekmények elkövetését beismerte, tettét azzal magyarázta, hogy ittas volt – írja a police.hu.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu