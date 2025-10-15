53 perce
Közterületi kukával törte be az üzlet ajtaját, majd mély álomba merült
Egy padon aludva találták meg a kecskeméti rendőrök az ittas betörőt.
Hangos zajra riadt egy férfi egy jakabszállási bolt szomszédságában október 10-én hajnalban, majd arra lett figyelmes, hogy valaki betörte a közeli üzlet ajtaját. A szemtanú értesítette a tulajdonost és a rendőröket is.
A rendőröknek nem kellett sokáig keresgélni, a bolt közelében, egy padon, mély álomban találták meg az elkövetőt.
Hamar kedvét szegte
A férfi egy közterületi kukával törte be az üzlet ajtajának üvegét, ám miközben próbált bejutni, megvágta a kezét. Ez annyira elvette a kedvét, hogy dühében letépte egy parkoló autó rendszámtábláját, majd lepihent.
A rendőrök előállították, és lopás valamint egyedi azonosítójellel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bűncselekmények elkövetését beismerte, tettét azzal magyarázta, hogy ittas volt – írja a police.hu.
