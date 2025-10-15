Közterületi kukával törte be az üzlet ajtaját, majd mély álomba merült

Hangos zajra riadt egy férfi egy jakabszállási bolt szomszédságában október 10-én hajnalban, majd arra lett figyelmes, hogy valaki betörte a közeli üzlet ajtaját. A szemtanú értesítette a tulajdonost és a rendőröket is.

Betörte az üveget, majd egy autót is megrongált

Fotó: police.hu

A rendőröknek nem kellett sokáig keresgélni, a bolt közelében, egy padon, mély álomban találták meg az elkövetőt.

Hamar kedvét szegte

A férfi egy közterületi kukával törte be az üzlet ajtajának üvegét, ám miközben próbált bejutni, megvágta a kezét. Ez annyira elvette a kedvét, hogy dühében letépte egy parkoló autó rendszámtábláját, majd lepihent.

A rendőrök előállították, és lopás valamint egyedi azonosítójellel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bűncselekmények elkövetését beismerte, tettét azzal magyarázta, hogy ittas volt – írja a police.hu.