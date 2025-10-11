Fényes nappal a benzinkút boltjába gurítottak egy autót, videón a felfoghatatlan jelenetet

Egy váratlan baleset borzolta a kedélyeket egy Pest vármegyei benzinkúton: egy autós nemcsak tankolt, hanem a bolt területét is „bejárta” – sajnos szó szerint. Az eset során az autó hátulról nekiütközött az előtte álló járműnek, majd az üvegen keresztül a shop részbe tolta azt – közölte a Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

A benzinkút boltjába tolta az előtte álló autót

Forrás: Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Videó is készült a hihetetlen esetről

A kamerafelvételek alapján a balesetben senki sem sérült meg, az üvegajtó és a belső berendezés azonban megsemmisült. Az elsődleges tanulság egyértelmű: a boltot mindig az ajtón keresztül érdemes megközelíteni, lehetőleg gyalogosan.

Még tart az országos razzia, a fenti esetnél érdemes jobban odafigyelni

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség 2025. október 6. és 12. között „Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart Magyarország közútjain. Az akció célja a figyelmetlen és felelőtlen vezetési magatartás visszaszorítása, különös tekintettel a menet közbeni mobiltelefon-használatra és a biztonsági öv elmulasztására.