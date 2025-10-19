október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cannabis

35 perce

Bedrogozva ültek autóba a fiatalok, rendőrkutya vizsgálta át a járművüket

Címkék#kábítószer#drog#Bajai Rendőrkapitányság

Nem tudták leplezni zavart viselkedésüket a fiatalok. A rendőröknek azonnal szemet szúrt, hogy valami nincs rendben.

Mester-Horváth Nikolett

Bácsbokodon ellenőriztek egy autót a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltség járőrei október 14-én délután, a járműben három fiatalkorú utazott. A rendőröknek feltűnt, hogy a társaság zavartan viselkedik, hamar ki is derült, miért – írja Facebook-oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

bedrogozott fiatalokat állítottak meg a rendőrök
Bedrogozva ültek autóba a fiatalok
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Két fiatal elismerte, hogy aznap reggel cannabist, más néven marihuánát fogyasztottak, egyiküknél pedig kábítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak.A helyszínre érkezett szolgálati kutya az autót is átvizsgálta, de további tiltott anyagot nem talált.

Az ügyben a Bajai Rendőrkapitányság indított nyomozást kábítószer birtoklása miatt, a lefoglalt anyagot szakértő vizsgálja – olvasható a bejegyzésben.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu