Bedrogozva ültek autóba a fiatalok, rendőrkutya vizsgálta át a járművüket
Nem tudták leplezni zavart viselkedésüket a fiatalok. A rendőröknek azonnal szemet szúrt, hogy valami nincs rendben.
Bácsbokodon ellenőriztek egy autót a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltség járőrei október 14-én délután, a járműben három fiatalkorú utazott. A rendőröknek feltűnt, hogy a társaság zavartan viselkedik, hamar ki is derült, miért – írja Facebook-oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
Két fiatal elismerte, hogy aznap reggel cannabist, más néven marihuánát fogyasztottak, egyiküknél pedig kábítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak.A helyszínre érkezett szolgálati kutya az autót is átvizsgálta, de további tiltott anyagot nem talált.
Az ügyben a Bajai Rendőrkapitányság indított nyomozást kábítószer birtoklása miatt, a lefoglalt anyagot szakértő vizsgálja – olvasható a bejegyzésben.
