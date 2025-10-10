október 10., péntek

Jön a rendőrség új fegyvere, ezzel akarják megakadályozni a halálos baleseteket

Csökkent, de még mindig rengeteg a halálos áldozatok száma az utakon. A Magyar Rendőrség által szervezett konferencián új lehetőségekről tárgyaltak a balesetek hatékonyabb megelőzése érdekében.

Kovács Alexandra

2025 első kilenc hónapjában kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt Magyarország útjain, mint egy évvel korábban – derül ki a legfrissebb rendőrségi statisztikákból.

ROADPOL akció Bács-Kiskunban,
ROADPOL akciót szerveztek a gyorshajtók kiszűrése érdekében
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Csökkent a halálos balesetek száma

A 2025 januárja és szeptembere közötti időszakban 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 azonos időszakában 331 balesetben 375 halálos áldozatot regisztráltak.

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma szintén csökkent: idén szeptemberig 3037 esetet jegyeztek fel, ami 165-tel kevesebb, mint a tavalyi 3202.

A javuló tendencia azt mutatja, hogy a baleset-megelőzési programok, a rendőrségi ellenőrzések és a közlekedési kultúra fejlődése együttesen hatékonyan járulnak hozzá az emberélet megóvásához.

Még tart a rendőrség országos razziája

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség 2025. október 6. és 12. között Figyelj az útra elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart Magyarország közútjain. 

Az akció célja a figyelmetlen és felelőtlen vezetési magatartás visszaszorítása, különös tekintettel a menet közbeni mobiltelefon-használatra és a biztonsági öv elmulasztására

A mesterséges intelligencia a közlekedés szolgálatában

A napokban Budapest adott otthont a nemzetközi Roadpol közlekedésbiztonsági konferenciának, amelyet a Magyar Rendőrség szervezett. A rendezvényen Európa közlekedésbiztonsági szakemberei vitatták meg a baleset-megelőzés aktuális kihívásait és lehetőségeit.

Kiemelt téma volt a mesterséges intelligencia alkalmazása a forgalom-ellenőrzésben és a baleseti kockázatok előrejelzésében – vagyis hogyan segíthetik az AI-alapú rendszerek a rendőrséget abban, hogy még hatékonyabban előzzék meg a tragédiákat.

Közös felelősség a biztonságos közlekedés

A kedvező eredmények nemcsak a hatóságok, hanem az autósok, kerékpárosok és gyalogosok érdeme is. A rendőrség szerint mindenkinek szerepe van abban, hogy türelmesen, figyelmesen és szabályosan közlekedve csökkentsük a balesetek számát.

„Köszönet illeti mindazokat, akik a szabályok betartásával, figyelmes és türelmes közlekedéssel hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez” – hangsúlyozta a rendőrség közleményében.

