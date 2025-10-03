24 perce
Előzés közben frontálisan ütközött egy másik autóval, majd a fák közé csapódott – fotók, videó
Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek meg pénteken kora este Zsana közelében az 5408-as számú úton történt balesetben. Az előtte haladó gépkocsit akarta autójával előzni a sofőr, amikor félfrontálisan ütközött a szemből érkező autóval.
A baleset Zsana után történt a gárgyáni leágazás közelében, amikor egy személyautójával az előtte haladó gépkocsit kezdte megelőzni a sofőr, a manővert azonban már nem tudta befejezni. A szemből jövő autóval félfrontálisan ütközött, majd lesodródott az útról és az út menti fák közé csapódott.
A baleset során mindkét járműben kinyíltak a légzsákok, információink szerint a feltételezett vétkes autós, aki előzni akart, könnyebben, míg a jobb első ülésen ülő utasa súlyosan megsérült. Úgy tudjuk, hogy a szemből jövő autó vezetője könnyebben sérült meg az ütközés során.
A balesethez két mentőautó is érkezett, a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították a három sérültet. A kiérkező kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét összetört járművet.
Két autó ütközött ZsanánálFotók: Pozsgai Ákos
A helyszínelés és a műszaki mentés miatt több órán keresztül félpályás útzár volt, váltakozó irányba rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
