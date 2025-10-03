Előzés közben frontálisan ütközött egy másik autóval, majd a fák közé csapódott – fotók, videó

A baleset Zsana után történt a gárgyáni leágazás közelében, amikor egy személyautójával az előtte haladó gépkocsit kezdte megelőzni a sofőr, a manővert azonban már nem tudta befejezni. A szemből jövő autóval félfrontálisan ütközött, majd lesodródott az útról és az út menti fák közé csapódott.

Két autó ütközött Zsana közelében az 5408-as számú úton

Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset során mindkét járműben kinyíltak a légzsákok, információink szerint a feltételezett vétkes autós, aki előzni akart, könnyebben, míg a jobb első ülésen ülő utasa súlyosan megsérült. Úgy tudjuk, hogy a szemből jövő autó vezetője könnyebben sérült meg az ütközés során.

A balesethez két mentőautó is érkezett, a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították a három sérültet. A kiérkező kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét összetört járművet.