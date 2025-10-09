1 órája
Busz elé szaladt egy fiatal lány Kiskunhalason, a mentők kórházba szállították – fotók, videó
Csütörtök délután Kiskunhalason, a Kárpát utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében egy fiatal lány hirtelen kiszaladt az útra, és nekifutott egy menetrend szerint közlekedő Volánbusznak. A baleset helyszínére több mentőautó is érkezett.
A szemtanúk elmondása szerint a 16 év körüli lány a Kuruc vitézek tere felől szaladt ki hirtelen a zebrára, jobbra nézett, miközben nem vette észre, hogy balról érkezett a Volánbusz és nekiszaladt a jármű sarkának. A balesethez a mentőket is riasztották.
Az úttestre zuhant a lány
Úgy tudjuk, hogy a lány az úttestre zuhant, a hátát és a fejét ütötte be. Információink szerint azonban a lány szerencsére nem sérült meg komolyabban. A rémült fiatalt a kiérkező mentők a helyszíni ellátás után megfigyelésre kórházba szállították.
A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
Reggeli baleset
Csütörtökön a kora reggeli órákban egy másik balesetről is írtunk már. Egy személyautó és egy mikrobusz ütközött az 55-ös főúton, a karambolban többen is megsérültek.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!