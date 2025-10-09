október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

26 perce

Busz elé szaladt egy fiatal lány Kiskunhalason, a mentők kórházba szállították – fotók, videó

Címkék#baon videó#Volánbusz#baleset

Csütörtök délután Kiskunhalason, a Kárpát utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében egy fiatal lány hirtelen kiszaladt az útra, és nekifutott egy menetrend szerint közlekedő Volánbusznak. A baleset helyszínére több mentőautó is érkezett.

Pozsgai Ákos

A szemtanúk elmondása szerint a 16 év körüli lány a Kuruc vitézek tere felől szaladt ki hirtelen a zebrára, jobbra nézett, miközben nem vette észre, hogy balról érkezett a Volánbusz és nekiszaladt a jármű sarkának. A balesethez a mentőket is riasztották.

mentő és rendőrök a kiskunhalasi baleset helyszínén
Volánbusz elé lépett egy lány Halason. A baleset miatt a fiatal kórházba került
Fotó: Pozsgai Ákos

Az úttestre zuhant a lány

Úgy tudjuk, hogy a lány az úttestre zuhant, a hátát és a fejét ütötte be. Információink szerint azonban a lány szerencsére nem sérült meg komolyabban. A rémült fiatalt a kiérkező mentők a helyszíni ellátás után megfigyelésre kórházba szállították. 

A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Reggeli baleset

Csütörtökön a kora reggeli órákban egy másik balesetről is írtunk már. Egy személyautó és egy mikrobusz ütközött az 55-ös főúton, a karambolban többen is megsérültek.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu