Busz elé szaladt egy fiatal lány Kiskunhalason, a mentők kórházba szállították – fotók, videó

A szemtanúk elmondása szerint a 16 év körüli lány a Kuruc vitézek tere felől szaladt ki hirtelen a zebrára, jobbra nézett, miközben nem vette észre, hogy balról érkezett a Volánbusz és nekiszaladt a jármű sarkának. A balesethez a mentőket is riasztották.

Volánbusz elé lépett egy lány Halason. A baleset miatt a fiatal kórházba került

Fotó: Pozsgai Ákos

Az úttestre zuhant a lány

Úgy tudjuk, hogy a lány az úttestre zuhant, a hátát és a fejét ütötte be. Információink szerint azonban a lány szerencsére nem sérült meg komolyabban. A rémült fiatalt a kiérkező mentők a helyszíni ellátás után megfigyelésre kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Reggeli baleset

