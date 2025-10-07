október 7., kedd

Katasztrófavédelem

4 órája

Oszlopnak csapódott egy autó, a mentőket is riasztották a balesethez

Címkék#54-es főút#baleset#tűzoltók

Baleset történt az 54-es főúton kedden délután.

Várkonyi Rozália

Lesodródott az úttestről és egy távközlési oszlopnak ütközött egy személyautó az 54-es főúton, Bócsa közelében, a 34-es kilométernél. A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A balesetnél a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést – közölte a katasztrófavédelem.

mentők sietnek a balesethez
A mentők is siettek a balesethez
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

