Katasztrófavédelem
4 órája
Oszlopnak csapódott egy autó, a mentőket is riasztották a balesethez
Baleset történt az 54-es főúton kedden délután.
Lesodródott az úttestről és egy távközlési oszlopnak ütközött egy személyautó az 54-es főúton, Bócsa közelében, a 34-es kilométernél. A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A balesetnél a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre