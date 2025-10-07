Oszlopnak csapódott egy autó, a mentőket is riasztották a balesethez

Lesodródott az úttestről és egy távközlési oszlopnak ütközött egy személyautó az 54-es főúton, Bócsa közelében, a 34-es kilométernél. A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A balesetnél a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést – közölte a katasztrófavédelem.

A mentők is siettek a balesethez

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció