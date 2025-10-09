október 9., csütörtök

Kiskunhalas

40 perce

Autónak ütközött egy bódult, rolleres fiatal – videó

Címkék#roller#baleset#elsőbbségadás#rendőrség

A rolleres Kiskunhalas utcáin haladva megszegte az elsőbbségadás szabályait.

Digner Brigitta

2025. október 7-én délelőtt, Kiskunhalason, a Széchenyi utcai szervizúton közlekedett elektromos rollerrel egy fiatal. A Kazinczy utcához érve, a részére kihelyezett Elsőbbségadás kötelező! tábla ellenére megállás nélkül továbbhaladt, és egy autó oldalának hajtott.

Rendőr szeme láttára okozott balesetet egy 18 éves fiatal
Egy 18 éves fiatal száguldozott Kiskunhalas belvárosában
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, azonban ez nem a rolleresen múlt. A fiatal ellen büntetőeljárás indult, a rendőrök gyanúja szerint bódult állapotban volt – közölték a police.hu oldalon.

Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette:

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

