Autónak ütközött egy bódult, rolleres fiatal – videó

2025. október 7-én délelőtt, Kiskunhalason, a Széchenyi utcai szervizúton közlekedett elektromos rollerrel egy fiatal. A Kazinczy utcához érve, a részére kihelyezett Elsőbbségadás kötelező! tábla ellenére megállás nélkül továbbhaladt, és egy autó oldalának hajtott.

Egy 18 éves fiatal száguldozott Kiskunhalas belvárosában

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, azonban ez nem a rolleresen múlt. A fiatal ellen büntetőeljárás indult, a rendőrök gyanúja szerint bódult állapotban volt – közölték a police.hu oldalon.

Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette: