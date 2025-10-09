2 órája
Autónak ütközött egy bódult, rolleres fiatal – videó
A rolleres Kiskunhalas utcáin haladva megszegte az elsőbbségadás szabályait.
2025. október 7-én délelőtt, Kiskunhalason, a Széchenyi utcai szervizúton közlekedett elektromos rollerrel egy fiatal. A Kazinczy utcához érve, a részére kihelyezett Elsőbbségadás kötelező! tábla ellenére megállás nélkül továbbhaladt, és egy autó oldalának hajtott.
A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, azonban ez nem a rolleresen múlt. A fiatal ellen büntetőeljárás indult, a rendőrök gyanúja szerint bódult állapotban volt – közölték a police.hu oldalon.
Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette:
