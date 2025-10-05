Mentőhelikopter is landolt a balesetnél, videón és képeken mutatjuk a helyszínt

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, árokba sodródott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek közötti, az 5411-es út 2-es kilométerszelvényénél vasárnap dél körül. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.

Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez

Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint a személyautó Kömpöcről tartott Kiskunmajsa irányába, amikor egy balra ívelő kanyarban a gépkocsit vezető idős férfi eddig ismeretlen ok miatt elvesztette uralmát a jármű felett, átsodródott a szemközti sávba, ahol a gépkocsi megpördült, majd árokba sodródott.

Két mentőautó és egy mentőhelikopter a balesetnél

Úgy tudjuk, hogy az autóban egy idős házaspár utazott. A sofőr ki tudott szállni a járműből, az asszony azonban beszorult. A helyszínre a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók érkeztek, valamint két mentőautó és egy mentőhelikopter is.