Mentőhelikopter is landolt a balesetnél, videón és képeken mutatjuk a helyszínt
Árokba csapódott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek között vasárnap. A baleset helyszínére két mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, árokba sodródott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek közötti, az 5411-es út 2-es kilométerszelvényénél vasárnap dél körül. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
Információink szerint a személyautó Kömpöcről tartott Kiskunmajsa irányába, amikor egy balra ívelő kanyarban a gépkocsit vezető idős férfi eddig ismeretlen ok miatt elvesztette uralmát a jármű felett, átsodródott a szemközti sávba, ahol a gépkocsi megpördült, majd árokba sodródott.
Két mentőautó és egy mentőhelikopter a balesetnél
Úgy tudjuk, hogy az autóban egy idős házaspár utazott. A sofőr ki tudott szállni a járműből, az asszony azonban beszorult. A helyszínre a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók érkeztek, valamint két mentőautó és egy mentőhelikopter is.
Árokba sodródott egy autó KiskunmajsánálFotók: Pozsgai Ákos
Úgy tudjuk, hogy az autóba szorult idős nő kiszabadítását a tűzoltók azért nem tudták azonnal megkezdeni, mert meg kellett várniuk a mentőket, hiszen az idős nőnek pacemakere van, ezért a kiemelés kockázatos volt. Információink szerint a balesetben végül a házaspár egyik tagja sem sérült meg, azonban az asszonyt megfigyelésre a mentők mentőautóval a kiskunhalasi kórházba szállították.
