Baleset
1 órája
Árokba borult egy autó, egy ember beszorult a járműbe
Baja és Csávoly között történt a karambol kedden délután.
Árokba borult egy személyautó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán, a 91. kilométernél. Az oldalán állt meg a jármű, amelybe egy ember beszorult. Őt a gépkocsi ajtajának eltávolítása után szabadították ki a műszaki mentést végző bajai hivatásos tűzoltók. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre