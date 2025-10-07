Árokba borult egy autó, egy ember beszorult a járműbe

Árokba borult egy személyautó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán, a 91. kilométernél. Az oldalán állt meg a jármű, amelybe egy ember beszorult. Őt a gépkocsi ajtajának eltávolítása után szabadítják ki a műszaki mentést végző bajai hivatásos tűzoltók. A helyszínen vannak a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.

Felborult egy autó az 55-ös főúton

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció