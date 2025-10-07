Többször megpördült a levegőben az autó, két embert kórházba szállítottak – fotók, videó

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, baleset történt Baja és Csávoly között kedden délután.

Baleset miatt riasztották a hatóságokat az 55-ös főútra

Fotó: Pozsgai Ákos

Információnk szerint a személyautó Csávoly felől tartott Baja irányába, amikor a településtől nem messze, egy enyhén balra ívelő kanyarban eddig ismeretlen okokból a jobb oldali útpadkára sodródott, majd az árokba hajtott. Úgy tudjuk, hogy az autót az árokban egy földsánc megdobta és többször átpördült, majd az oldalára borulva állt meg.

Két embert kórházba szállítottak a baleset helyszínéről

Információink szerint a járműben ketten ültek, az egyik ember ki tudott jutni a felborult autóból, a másik utast a tűzoltók szabadították ki úgy, hogy az első szélvédőt kivágták a helyéről. A balesethez a bajai hivatásos tűzoltókat riasztották.