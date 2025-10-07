október 7., kedd

Baleset

1 órája

Többször megpördült a levegőben az autó, két embert kórházba szállítottak – fotók, videó

Árokba borult egy személyautó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán. A balesethez a mentőket is riasztották.

Pozsgai Ákos

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, baleset történt Baja és Csávoly között kedden délután.

a csávolyi baleset helyszínre
Baleset miatt riasztották a hatóságokat az 55-ös főútra
Fotó: Pozsgai Ákos

Információnk szerint a személyautó Csávoly felől tartott Baja irányába, amikor a településtől nem messze, egy enyhén balra ívelő kanyarban eddig ismeretlen okokból a jobb oldali útpadkára sodródott, majd az árokba hajtott. Úgy tudjuk, hogy az autót az árokban egy földsánc megdobta és többször átpördült, majd az oldalára borulva állt meg. 

Két embert kórházba szállítottak a baleset helyszínéről

Információink szerint a járműben ketten ültek, az egyik ember ki tudott jutni a felborult autóból, a másik utast a tűzoltók szabadították ki úgy, hogy az első szélvédőt kivágták a helyéről. A balesethez a bajai hivatásos tűzoltókat riasztották.

Árokba borult egy személyautó az 55-ös főúton

Fotók: Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint két embert a mentők kórházba szállították. 

A mentés és a helyszínelés idejére előbb teljes szélességében lezárták az utat, majd félpályán megnyitották a forgalmat rendőri irányítás mellett.

A baleset pontos körülményeit a Bajai Rendőrkapitányság vizsgálja. 

 

