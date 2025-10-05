Katasztrófavédelem
21 perce
Árokba borult egy autó, a mentőket is riasztották a balesethez
Az 5301-es út 6-os kilométerénél volt szükség tűzoltói segítségre vasárnap reggel.
Árokba hajtott és a tetejére borult egy személykocsi az 5301-es út Kiskőrös és Páhi közötti szakaszán. A járműben hárman ültek, mindannyian ki tudtak szállni az autóból, mentő érkezett hozzájuk. A kiskőrösi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez – közölte a katasztrófavédelem.
