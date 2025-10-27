Két autó ütközött a sztrádán, teljes szélességében lezárták az érintett szakaszt

Egymásnak ütközött két személygépkocsi az M5-ös autópályán, a Budapest felé haladó oldalon, Lajosmizse térségében, a 61-es kilométerszelvény közelében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a gépjárműveket. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A beavatkozás idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

