október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Két autó ütközött a sztrádán, teljes szélességében lezárták az érintett szakaszt

Címkék#M5-ös#baleset#katasztrófavédelem

Lajosmizse térségében volt szükség a tűzoltókra hétfőn délelőtt.

Digner Brigitta

Egymásnak ütközött két személygépkocsi az M5-ös autópályán, a Budapest felé haladó oldalon, Lajosmizse térségében, a 61-es kilométerszelvény közelében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a gépjárműveket. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A beavatkozás idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

baleset az M5-ösön
Egymásnak ütközött két személygépkocsi az M5-ös autópályán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu